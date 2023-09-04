Mehmet Şimşek, ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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TÜİK, ağustos enflasyon verilerini açıkladı.

Aylık 9,09 yıllık ise 58,94 açıklanan enflasyon verilerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Şimşek, enflasyonun düşürüleceği konusunda kararlılık mesajı verdi.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek.

Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."