Mehmet Şimşek, ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi
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TÜİK, ağustos verilerini açıkladı.

Aylık 9,09 yıllık ise 58,94 açıklanan enflasyon verilerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Şimşek, enflasyonun düşürüleceği konusunda kararlılık mesajı verdi.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek.

Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."

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