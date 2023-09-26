Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası toplantısını değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın yıllık toplantısına ait bilgiler verdi.

ensonhaber.com

Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) kurucu üyelerinden biri.

Banka, kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın yıllık toplantısına katıldı.

Bakan Şimşek, toplantının ardından yayınladığı mesajında, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın yıllık toplantısını şöyle değerlendirdi:

Türkiye, AIIB’den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumundadır. AIIB Başkanı ve Maliye Bakanları ile ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk.

Türkiye'nin zorlu bir dünyada sürdürülebilir büyüme konusunda attığı adımlar anlatıldı

Bu yılki toplantının teması olan “Sustainable Growth in a Challenging World” “Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme” konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik.

"Yeni finansal araçlar geliştirmesi önemli"

Bakan Şimşek, mesajında küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanmasının mümkün görünmediğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli.

Bakan Şimşek, mesajında organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır’ın Maliye Bakanı Sayın Mohamed Maait’e misafirperverlikleri için teşekkür etti.