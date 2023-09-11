Mehmet Şimşek: Birinci öncelik enflasyonu tek haneye düşürmek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, OVP'nin hedeflerine dair ayrıntıları paylaştı. Bakan Şimşek, programın üç bileşenine ait bilgi vererek, alınan kararlara yapılan eleştirilere yanıt verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'ye gazeteci Ahmet Ergen'in konuğu oldu.

Bakan Şimşek, katıldığı TV programında ekonominin yol haritası olan Orta Vadeli Program'da (OVP) program hedeflerini tutturmak için hangi adımların atılacağını anlattı.

Bakan Şimşek, kendisine yöneltilen ilk soru üzerine yeni düzenlenen G-20 toplantısına da değinerek küresel ekonomide neler yaşandığını şöyle dile getirdi:

G-20 önemli bir platform. Birçok alanda iş birliğinde ortak çalışmalar yapılıyor. Küresel ekonomiye baktığımız zaman büyümenin düşük seyrettiği bir dönemdeyiz. Düşük büyüme sürerken küresel finansal koşullar zayıf. Küresel ekonominin görünümü eski dönemlere göre kısmen de olsa zayıf. Savaş, enerji ve gıda krizi var.

"OVP’de birinci öncelik enflasyonu tek haneye düşürmek"

OVP’ye değinen Bakan Şimşek, programın üç temel bileşeni olduğunu belirterek, bileşenlere tek tek şöyle açılım getirdi:

Bu geçişten sonra dezenflasyon programının etkilerini daha güçlü şekilde göreceğiz. Enflasyonu tek haneye düşürme hedefimiz var. Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız.

"İkinci hedef bütçe disiplini"

İkinci hedefimiz mali disiplini sağlamak. Ülkemiz gerçekten de birçok alanda ilerlemeler kaydetti. Deprem ve EYT gibi etmenlerle bütçede bir miktar bozulma var. Hedefimiz bütçe açığını yüzde 3’ün altına çekmek.

"Üçüncü hedef yapısal reformlar"

Üçüncü öncelik ise yapısal reformlar yapmak. Kazanımları kalıcı hale getirecek olan bu yapısal reformlardır.

“En gerçekçi rakamları ortaya koyduk”

Bakan Şimşek, yapılan eleştrilere de reel ekoonminin getirdiği gerçekçi tahminlerle yol aldıklarını belirterek şöyle yanıt verdi:

Mümkün olduğunca en gerçekçi rakamları ortaya koyduk. Kuru serbest bıraktık. Kuru bırakınca enflasyona geçişi yüksek seyretti. Deprem yaralarını sarmak bizim için en büyük önceliktir. Vatandaşları ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için yapılan ücret artışlarının etkisi var. Dış kaynakların da sürmesi ile kurda istikrar ve hedeflerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bizim bir kur hedefimiz yok. Hiç bir zaman bir hedefimiz olmadı. Kişi başına milli geliri tahmin ederken varsayımlar bir kurala dayalı yapılıyor. Makro verilere göre kur hesapları yapılıyor.

"2024'ün ilk yarısında enflasyon ve faiz düşecek"

Enflasyondaki düşüşle birlikte faiz düşüşü konuşulacak dünyada. Önümüzdeki yılın ilk yarısı ile ikinci yıla farklı hedeflerimiz var.

Kur, enflasyon ve yüksek geçişkenlikle ilgili gelecek öngörülerini aktaran Bakan Şimşek, “Haziran ayında iç talep yeniden dengelenecek. Altına talep azılacak. Zayıf kur yüksek enflasyon dönemi geride kalacak. Biz buna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

BAE ile ticaret

Yapılan uluslararası ilişkilere de değinen Bakan Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili ticarete de açıklık getirerek, “8,5 milyar dolarlık tahvil ihracatı bu yıl gerçekleşecek. Toplam 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracatı bu yıl sonuçlanır. Enerjide ikili bir anlaşma gündeme getirilebilir.” dedi.

"Kur korumalı mevduattan bir çıkış programı var"

Mehmet Şimşek, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla kur korumalı mevduat (KKM) sisteminin nasıl devam edeceğine yönelik gelişmelere göre hareket edileceğini şu sözlerle belirtti.

KKM hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum. Finansal istikrarı sağlamada rolü büyük. Bir stratejimiz var. KKM bir realitedir, çıkış için çerçevemiz var. Ama şu aşamada açıklamak istemiyoruz. Merkez Bankası’nın bin hedefi var. Bunu da kademeli olarak yürüteceğiz. Şu anda tüm mevduat sahipleri müsterih olsunlar.

Bakan Şimşek'in diğer konulardaki açıklamaları şöyle:

“Enflasyon kadar bütçe için de kararlıyız”

Deprem etkisi ne kadar olursa olsun, bir kerelik etkidir. Yıl sonunda kadar vergi tahsilatını artıracağız. Verginin tabana yayılması için daha çok çalışacağız. Bu yıl sonunda açığın milli gelire oranı yüzde 3 olacak. Biz daha tamamlanmamış faaliyetlerin sonucunu programa yansıtmak istemedik. Enflasyon kadar bütçe için de kararlıyız.

Kredi kısıtlamasının nedeni

Biz eğer enflasyonu tek haneyi düşüreceksek kredileri de ona göre düzenlemeliyiz. Kredi harcamaları hacmi yüzde 140. Bu kadar yüksek bir rakamla siz enflasyonu tek haneye düşüremezsiniz. Enflasyon tek haneye düşecekse enflasyon da onlarla tutarlı olmalı. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız. Taşıt kredilerinde biz, çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. İkinci konutu, tatille ilgili konutları vatandaşın imkanı olursa alır ama biz bunu kredi ile destekleyemeyiz. Ancak birinci el konut için kredi şartlarını değiştirmeyeceğiz.

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