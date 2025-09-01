Mehmet Şimşek, büyüme verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı.

Böylece Türkiye ekonomisi büyüme trendini 20 çeyreğe taşımış oldu.

Büyüme rakamlarının açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek, büyüme rakamlarını "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır." sözleriyle değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in yazılı olarak yayınlanan açıklamasının devamı şu şekilde:

"MİLLİ GELİRİMİZ YILLIKLANDIRILMIŞ 1,5 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI"

Bugün TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileriyle birlikte milli gelir serilerinde "Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası" çerçevesinde revizyon yapıldı. Veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyon serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadı.



Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü. Böylece ilk yarıda yıllık büyüme yüzde 3,6 oldu. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış 1,5 trilyon dolara yaklaştı.

PROGRAMIN BAŞARISINDAN BAHSETTİ

Dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyduğunu belirten Şimşek, şunları aktardı:

İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır.



Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi. Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık yüzde 40'lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişmedir.



Tüketim ile yatırımın dengeli seyri devam etti. İhracat küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte artarken öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti. Bununla birlikte cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti.

"BÜYÜME KADEMELİ OLARAK POTANSİYEL SEVİYESİNE ULAŞACAK"

Önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşacağını aktaran Şimşek, şu açıklamalara yer verdi: