Mehmet Şimşek: Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 yıl aradan sonra ve 3 ay üst üste fazla verdi.

Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu.

Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 5 yılın aylık en yüksek cari fazlasının verildiğini bildirdi.

CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI DÜŞÜYOR

Bakan Şimşek'in bu konudaki açıklaması şöyle:

Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi.



Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı.

"EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR"