Mehmet Şimşek: Deprem bölgesinde 559 bin müşteriye kredi desteği sağladık Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, deprem bölgesine verilen kredilerle ilgili soru önergesini yanıtlayarak depremzedelere bu alanda sağlanan desteği aktardı.

DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Deprem Destek Kredisi" kapsamında, depremden etkilenen illerde yaklaşık 559 bin bireysel müşteriye, ayrıca Hatay'da ise yaklaşık 60 bin bireysel müşteriye kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Mehmet Şimşek, İyi Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin'in, deprem bölgesine verilen kredilerle ilgili soru önergesini yanıtladı.

Şimşek soru önergesine verdiği yanıtta Bankacılık Kanunu, ilgili yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş bankacılık prensiplerine aykırı kredi talepleri olmadıkça bölgenin hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak ilave kolaylıklar sağlandığını bildirdi.

"Hatay'da 772 müşteriye KOSGEB acil destek kredisi kullandırıldı"

Bakan Şimşek, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında Bakanlığın sağladığı kefalet imkanına değinerek Hatay'da 772 müşteriye KOSGEB acil destek kredisi kullandırıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

2009 yılında uygulamaya alınan Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında Bakanlığımız tarafından gerçek ve tüzel kişilerin krediye erişimine yönelik teminat ihtiyaçlarını gidermek üzere, makro ekonomik politikalara uygun olacak şekilde kefalet imkanı sağlanmaktadır.

"Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi kapsamında 5 bin 737 firmaya yaklaşık 11,3 milyar TL kredi kullandırıldı"

Bu kapsamda, 6 Şubat deprem felaketinin ardından kamu bankaları aracılığıyla, ‘Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi’ kapsamında 5 bin 737 firmaya yaklaşık 11,3 milyar TL, ‘Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi’ kapsamında ise 384 firmaya yaklaşık 3,7 milyar TL kredi imkanı sağlanmıştır.

Deprem bölgesinde kullandırılan kredi destekleri

Bakan Şimşek'in yanıtında verilen bilgilere göre deprem bölgesinde kullandırılan kredi destekleri şöyle:

-559 bin müşteriye kredi desteği sağlandı.

-Hatay'da yaklaşık 60 bin bireysel müşteriye kredi desteği verildi.

-Hatay'da 772 müşteriye KOSGEB acil destek kredisi kullandırıldı.

-Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi kapsamında 5 bin 737 firmaya yaklaşık 11,3 milyar TL kullandırıldı.

-Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi kapsamında 384 firmaya yaklaşık 3,7 milyar TL kredi kullandırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)