Mehmet Şimşek: Dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız

AA

Bugün ekim ihracatı aylık ve yıllık rekor rakamlarla açıklandı.

Ekimde, aylık ihracat yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolara ve yıllık ihracat yüzde 3,2 oranında artışla 216,4 milyar dolara yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yayınladığı mesajında bu yıl dış ticaret açığının Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden daha iyi gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

"YILLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ"

Ekimde ihracatın yıllık yüzde 3,6 arttığını ve ithalattaki daralmanın 6 aydır devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz.

"DÜNYA TİCARETİNDEN ALDIĞIMIZ PAYI ARTIRACAĞIZ"

Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız.