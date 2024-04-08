Mehmet Şimşek: Düşük KDV oranlarını istismar eden firmalar denetlenecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’deki oran uyumsuzluklarının tespit etmeye yönelik çalışmaların tamamlandığına ve saha denetimlerinin yapılacağına yönelik bilgi verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılığa savaş açtı. Bu savaşta yapay zekadan da yararlanmak üzere altyapı çalışmalarını hızlandırdı.

Vatandaşların alışveriş yaptığında kendilerine verilen fişlerde daha düşük vergi ödemek için Katma değer Vergisi'nde (KDV) oynama yapıldığı belirlendi.

KDV oranını azaltmak, o işletmeye haksız anlamda hem vergi avantajı sağlıyor hem de ürünün fiyatını düşürerek rekabet şansını artırıyor.

Fişte gerçek değerden daha düşük KDV kesen firmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takibine alındı.

KDV oranlarındaki oran uyuşmazlıkları da analiz kapsamına alındı.

Düşük KDV oranlarını istismar edenler bulunacak

Analizler sonucunda temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak amacıyla uygulanan düşük KDV oranlarını istismar edenler tespit edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konu ile ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında vergi kayıp ve kaçağının takipçisi olacaklarını belirterek, KDV'deki oran uyumsuzluklarının tespiti için yapılan çalışmalara ışık tuttu.

"KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik çalışmalar tamamlandı"

Bakan Şimşek, KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik çalışmaları şu ifadelerle aktardı:

KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

"Düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara saha denetimleri yapılacak"

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.

"Haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Şimşek, sosyal medya ihbar ekibi kurdu

Bakan Şimşek, mesajında Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberini de paylaştı. Habere göre Şimşek'in sosyal medya ihbar ekibi kurduğu ve Vergi Denetim Kurulu yaptığı analiz sonucunda 100 büyük mükellefin takibe alınacağı duyuruldu.

Habere göre, Vergi Denetim Kurulu yaptığı analiz sonucunda yaklaşık 100 büyük mükellefi test amaçlı incelemek amacıyla sahaya inecek.

Özellikle; inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri, plastik ve kauçuk toptan ticareti yapan mükellefler ile bilgisayar programlama sektörlerinde faaliyet gösteren mükelleflerin KDV oranlarını düşük gösterdiği tespit edildi.

Yeni nesil bir pos makinesi planı

Hazirandan itibaren yeni nesil bir pos makinesi konulması planlanıyor. Kayıt dışı çalışan işletmelere dair algoritmalar geliştirilecek. Yapay zeka ile herhangi bir şehrin işlek restoranında bütün gün su, ekmek, et fişi kesildiğinde algoritma Bakanlığa haber verecek.