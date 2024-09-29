Mehmet Şimşek: Enflasyon 2026'da tek haneye inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karabük’te “STK ve İş Dünyası Buluşması" programında konuşarak en önemli amacın insan kalitesi ve becerilerinin gelişmesi ile yatırımın artması olduğunu açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karabük'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomisine dair atılan adımları ve verileri değerlendirdi.

Konuşmasında enflasyonun 2026'da tek haneye düşürüleceğini ifade eden Bakan Şimşek, önümüzdeki aylarda enflasyonun kalıcı olarak düşeceğinin görüleceğini aktardı.

Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) amacının bütçe açığını düşürmek ve cari açığın sürdürülebilir bir düzeye çekmek olarak açıkladı.

"ÖNCELİKLİ HEDEF ENFLASYONU KALICI OLARAK DÜŞÜRMEK"

En öncelikli hedeflerinin enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Çünkü enflasyon tek haneye düştüğünde ülkede büyüme hızı artıyor. Kalıcı refah artışı için, önünüzü görmeniz için, yatırımlarda, verimlilikte, inovasyonda atılım için fiyat istikrarını sağlamamız lazım." dedi.

"2026'DA ENFLASYON YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞECEK"

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konudaki desteğinin çok güçlü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Tekrar enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Mayıstan bu yana enflasyonda yüzde 23,5 düşüş var. 2024'te yüzde 40, 2025'te yüzde 20 ve 2026'da yüzde 10'in altında bir enflasyona kavuşacağız.

HEDEFLERİN ALTYAPISI OLUŞTU

Enflasyonun şu andaki en büyük sorun olduğunu altını çizen Şimşek, Orta Vadeli Programın nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme, daha adil gelir dağılımı ve kalıcı refah artışı olduğunu belirten Şimşek, bu hedeflerin makroekonomik altyapısını oluşturduklarını söyledi.

"CARİ AÇIK DÜŞÜYOR"

Şimşek, Türkiye'nin bundan bir yıl önceki cari açığının yüksek olduğunu anımsatarak, alınan tedbirlerle açığın yaklaşık 57 milyar dolardan 20 milyar doların altına düştüğünü söyledi.

Geçen sene depreme yapılan harcamaların da etkisiyle artan bütçe açığını tedbirlerle yüzde 5,2'ye çektiklerini dile getiren Şimşek, açığı daha da aşağı çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.

MALİ DİSİPLİN

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için mali disiplinin önemine dikkati çeken Şimşek, kazanımları kalıcı hale getirmek için kamuda disiplin gerektiğinin altını çizdi. "Bütçede disiplini sağlamaya başladık" diyen, Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar:

"KKM DÜŞECEK"

Kur korumalı mevduat (KKM) geçen yıl ağustos ayında zirveye ulaşmıştı. Neredeyse 144 milyar dolar seviyesinde çıkmıştı. KKM'den çıkışı biz önceliklendirdik. KKM'de 98 milyarlık bir düşüş oldu. Bu çıkış daha da devam edecek.

"REZERVLER ARTTI"

Uluslararası tanıma göre rezerv yeterliliğine sahip ülke konuma geldik. Geçen yıl rezerv yetersizliğinin de bir endişe kaynağı varken, net rezervler 90 milyar dolar civarında arttı ve söz konusu endişeler ortadan kalktı.

KREDİ NOTU

Türkiye 2024 yılı içerisinde 3 ayrı uluslararası derecelendirme kuruluşu tarafından notu arttırılan tek ülke oldu. Kredi notu uygulaması Turgut Özal'la başladı.

SANAYİDE KATMA DEĞERİ ARTIRMAK

Şimşek, amaçlarından birisinin de sanayide katma değeri yükseltmek olduğuna dikkati çekerek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji bileşenini yukarı çekmek için de programlarının olduğunu bildirdi.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Enerjide dönüşümün kendileri için öncelikli konularından birisi olduğunu ifade eden Şimşek, "Yenilenebilir enerji, yerel petrol ve doğalgaz kaynaklarının harekete geçirilmesi, mevcut kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması başta olmak üzere enerjide dönüşüm bizim için bir zarurettir." dedi.

YAPAY ZEKA HAZIRLIĞI

Dünyada yeni trend yapay zeka. Bu konuda da gerekli yatırımları yapacak. Yapay zekanın sağlayacağı verimliliği etkin bir şekilde kullanacağız. Savunma sanayinde yapay zeka çok önemli. Türkiye'nin yapay zeka hazırlık endeksinde kendisi gibi ülkelerden daha iyi ama gelişmiş ülkelere yetişmek için daha çok çalışacağız.

ULUSLARARASI YATIRIM

Türkiye'ye yatırım gelmez diyorlar. 2003'ten önceki 30 yılda küresel olarak gelen gelen para 15 milyar dolar. Son 20 yılda gelen yatırım bedeli ise 263 milyar dolar. Bu doğrudan doğruya yatırım amaçlı gelen para. Borç değil, Borsa'ya gelen para değil. Son yıllarda yavaşladı evet ama hızlandırmak için çalışmalar yürütüyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)