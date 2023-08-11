Mehmet Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürecek çaba içerisine girmiş bulunmaktayız Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'daki AR_GE tesisinin açılışı sırasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girildiğini belirten bir açıklama yaptı.

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DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti İl Başkanlığını, Valiliği ziyaret ederek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelmek üzere Batman'da bulunuyor.

Şimşek, Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir firmala ait AR-GE Merkezi'nin açılışında konuştu.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada enflasyonun tek haneye düşürüleceğinin mesajını vererek şu değerlendirmede bulundu:

Bildiğiniz gibi para politikasında rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi bir kerelik bir etkidir. Onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçe dengelerini ölçütlerinde şekillendiriyoruz. Bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz. Bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız.

"Para politikasında rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz"

Bakan Şimşek, yaptığı konuşmada para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gittiklerini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

Yeni dönemde bizim en büyük önceliğimiz tabii ki makro finansal istikrarın pekiştirilmesi. Onun için bildiğiniz gibi para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi, ki bir kerelik bir etkidir, onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçe dengelerini maksim kriterleri ölçüsünde şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız. Bunları destekleyecek bir de yapısal reform gündemimiz var.

“Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız”

Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritasını ifa edecek. Enflasyon politikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikasını, gerek maliye politikasını, gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız.

“Reeskont kredilerini şimdi günlük 5 katına çıkartma kararı aldık”

Bakan Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması ile Türkiye’nin büyüme yönünde ivme kazanabileceğini kaydetti. İhracatın artırılmasına yönelik ihracatçının finansmana erişim sorununu çözmek için reeskont kredilerini 5 katına çıkardıklarının altını çizen Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

Fiyat istikrarı sağlandığında ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik. 1923-2002 arası ortalama büyümeye oranla son 20 yıldaki ortalama büyüme oranını karşılaştırdığınız zaman 1 puan daha yukarıdayız. Çünkü uzun bir süre enflasyonu tek hanede tutabildik. O büyüme potansiyelimizi, performansımızı artırdı. 1 puan diye geçiştirip durmayın, 100 yıllık bir perspektifle baktığınız zaman Türkiye ekonomisi ölçeğinde 1 puan 1 trilyon dolara denk geliyor. Dolayısıyla eğer biz fiyat istikrarını sağlayabilirsek, ki bu konuda kararlıyız, büyüme ivmemizi yukarıya çekebiliriz. Bu Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arayı daha hızlı kapatmasını sağlayacaktır. Bizim en büyük önceliğimiz ihracat. İhracatı önceliklendirdiğimizi nereden anlayacaksınız? İhracat reeskont kredilerini biz şimdi günlük 5 katına çıkartma kararı aldık. Yani günlük 350 milyon lira civarında bir kaynak tahsis edilmişti, şimdi biz onu günlük 1.5 milyara çıkartma kararı aldık. Dolayısıyla ihracatçının finansmana erişim sorununu önemli ölçüde çözeceğiz.

“Körfez'den çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyareti hatırlatan Şimşek, bunun önemli bir ziyaret olduğunu söyledi. Buradan gelecek kaynakları ihracatçıların finansman erişimine ulaşmasındaki engellerin kaldırılmasına kanalize edeceklerini vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. İnanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik Körfez'den çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tabii ihracat yapmak için üretim lazım, üretim için de yatırım lazım. Dolayısıyla bizim esas önceliğimiz yatırım. Üreten kapasiteye biz imkanları oraya kanalize edeceğiz. Teşviki oraya vereceğiz, kredi imkanlarını, sınırlı imkanları yatırımlara yönlendireceğiz.

“Yatırım ve üretim için istihdam ve ihracat lazım”

“Yatırım ve üretim için istihdam ve ihracat lazım” diyen Bakan Şimşek, şöyle devam etti:

Bu döngü Türkiye’yi müreffeh yapacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iç talebi yeniden dengelememiz gerekiyor. Sadece krediyle, sadece iş taleple büyüye bir ekonomi sürdürülebilir bir yüksek büyümeyi yakalayamaz. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün öncelikle dirilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Vergi politikalarını, kredi politikalarını, teşvik politikalarını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz.

“Batman’ın potansiyeli büyük”

Doğu ve Güneydoğu’da yatırımcılara büyük destekler verildiğini belirten Şimşek'in değerlendirmesi şu yönde oldu:

Bugün biz bir merkezin açılışı için bir aradayız. Düşük, orta, düşük teknolojiden bahsetmiyoruz. Aslında ürün niteliği ön planda olan, bunu geliştirmeye yönelik bir Ar-Ge merkezinin açılışında beraberiz. Burada bütün bu sıçramayı yapmak için tüm koşullar var. Genç bir nüfus var, üniversitemiz var. Eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. Beşeri sermaye anlamında Batman’ın potansiyeli büyük, alt yapıda eksiklik yok. Havayolundan karayolu bağlantısına kadar demiryolu anlamında bütün altyapıya da ciddi yatırımlar yaptık. Önümüzdeki dönemde de bu yatırımlar devam edecek. Beşeri sermaye var ve eğitimli insan noktasında dışarıdan nitelikli insan da çekmemiz gerekiyor. Nitelikli yöneticiler, Ar-Ge elemanları çekmek gerekiyor. Şu an buraya Almanya’dan gelen bile var. Dolayısıyla altyapıda bir darboğazımız yok.

“Üretimin önünde, ihracatın önünde bir darboğaz yok”

Üretimin önünde, ihracatın önünde bir darboğaz yok. Yetişmiş eleman noktasında üniversitemiz buranın ihtiyaçlarına göre bölümlerini önceliklendiriyor. Teşvikte var, Ar-Ge merkezlerine çok ciddi teşvikler veriyoruz ama burada 100 lira yatırım yapana 6. bölge olması hasebiyle 118 liralık destek veriyoruz. Kurumlar vergisinden gelir vergisine kadar, faiz teşvikinden KDV muafiyetine kadar bütün 6. bölgedeki illerimize 12 yıla kadar teşvikler veriyoruz. Şimdi de vizyon sahibi insanlara, girişimcilere ihtiyacımız var. Batman’da da bu girişimcilik ruhunu görüyoruz.

“Gaziantep’te bir ekip ruhu var”

Gaziantep’te yıllarca milletvekilliği görevinde bulunduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, kentte bir ekip ruhu olduğunu ve bunun da bölgeye kazandırdığını söyledi. Birbirine güvenen, birlikte çalışan, beşeri menfaatini önceliklendiren bir ekip ruhu olduğunu ifade eden Şimşek, şu bilgileri verdi:

Bugün çok şükür valimizle, milletvekillerimizle, STK’larımızla, iş adamlarımızla bu ekip ruhunu, birbirine güvenen ve birlikte çalışan, belli bir amaç doğrultusunda ülkemize katma değer oluşturmak, istihdam oluşturmak, ihracat yapmak yani ülkemizin ve Batman’ımızın refahını artırmak başka hiçbir gündemimiz yok. Dolayısıyla bu ekip ruhunu da pekiştirdiğimiz zaman bu potansiyeli gerçekleştirebiliriz. İleride bugün tohumlarını attığımız bu çabalar sayesinde belki sadece Türkiye’nin güneydoğusu, doğusu değil daha geniş bir coğrafyada birçok ilin yöneticisi, girişimcisi için Batman ilham kaynağı olacak.

"Üke ekonomisine katkı sunacak her konuyu ve projeyi destekleyeceğiz"

Bireysel konulardan ziyade ülke ekonomisine katkı sunacak her konuyu ve projeyi destekleyeceklerinin altını çizen Şimşek, şöyle devam etti:

Ben Batman’ımızın kendi bölgesinde Türkiye’nin önemli bir büyüme motoru olacağına inanıyorum. Burada bir ekip ruhuyla bu potansiyelin gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben ve ekibim Ankara’da bütün Türkiye’nin hizmetindeyiz. Sorunların çözümünde her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Makro konularda yanınızdayız. Benden bireysel sorunların çözümünü istiyorsanız zor, tam aksine eğer organize sanayi bölgesini ikiye üçe katlarsak, ilave 500 fabrika devreye girerse o zaman belki ilave 50 bin istihdam ihtiyacı olacak. Belki Batman’da istihdam anlamında yeterli eleman bile bulunamayacak. Size hayal gibi gelebilir ama her şey hayallerle gerçekleşir. Bu söylediklerimizin hiçbiri de hayal değil. Çünkü şu anda sırada bekleyenler var.

"Hangi bölgede OSB kurulacaksa onun takibini yapacağız"