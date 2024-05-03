Mehmet Şimşek, Fransa'da OECD toplantılarına katıldı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında temaslar ve ikili görüşmelerde bulundu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kurumların toplantılarına katılmak için yurt dışındaki temaslarına devam ediyor.

En son IMF ve Dünya Bankası'nın toplantıları için ABD'de olan ve ardından İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun (İKB) 50'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Riyad'da iki gün süren "Yıllık Toplantılar"a katılan Şimşek'in bir sonraki durağı ise Fransa oldu.

Bakan Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

OECD ülkeleriyle aile fotoğrafı

Toplantının açılış oturumuna katılan Şimşek, ardından OECD bünyesindeki ülkelerin bakanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

İki ayrı oturumda konuştu

Şimşek, burada "Sürdürülebilir, Kapsayıcı Bir Ekonomi ve Toplum Oluşturmak" ve "Ekonomik Dayanıklılık" başlıklı iki ayrı oturumda konuşma yaptı.

İkili görüşmeler gerçekleştirdi

Toplantılar kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Şimşek, Japonya Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kono ile Yunanistan Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis ile bir araya geldi.

Şimşek; Hollanda Başbakan Yardımcısı, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Karien Van Gennip ve İsviçre Ekonomi Bakanı ve Federal Konsey Üyesi Guy Parmelin ile de görüşme gerçekleştirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)