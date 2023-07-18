Mehmet Şimşek, Hindistan'da İtalyan mevkidaşı ile bir araya geldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dün G20 kapsamındaki görüşmeleri noktaladığını duyurmuştu. Bu görüşmelerin detayları aktarıldı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'daki G20 toplantılarını tamamlayarak, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geçti.

Bakan Şimşek ve Erkan, yoğun görüşmelerde bulundukları Hindistan'daki G20 toplantılarını yoğun görüşmeler yaparak tamamladı.

Bu kapsamda Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Gümrük Birliği kamu alınları ile ilgili yoğun temas kurdu.

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ile Gümrük Birliği görüşmesi

Şimşek'in görüştüğü yetkililerin arasında İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti da yer aldı.

Bakan Şimşek, mevkidaşı Giorgetti ile bu sabah bir araya gelerek Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunu da görüştü.

Şimşek yoğun temaslarda bulunmuştu

Şimşek, toplantılarda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası Başkanı Banga, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.

Bakan Şimşek, AB ülkeleri ile Gümrük Birliği'nin kamu alımları ile görüştü

Öte yandan Bakan Şimşek, Gümrük Birliği’nin kamu alımları, hizmetleri ve tarım ürünlerini içerecek şekilde güncellenmesini de AB üyesi ülkelerden diğer muhataplarıyla istişare etti.

Dünya Bankası Başkanı Türkiye'ye gelecek

Bu arada Erkan'ın, ABD'de çalıştığı dönemden arkadaşı olan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'nın yakın zamanda Türkiye'ye gelerek Erkan'a makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmak istediği öğrenildi.

Erkan ve Banga'nın, uzun süre ABD'de birlikte çalıştıkları belirtildi.