Mehmet Şimşek: İhracata güçlü desteklerimiz devam edecek

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından reeskont kredilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ihracatçılara yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek atılan ekonomik adımları anlattı.

Yine Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025'te geçileceğini belirtti.

YENİ BİR MODELE GEÇİLECEK

Şimşek, 2025 yılında ise yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele geçileceği açıklandı.

Bu yeni modelin, Türkiye'nin dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefi doğrultusunda kritik bir rol oynayacağı vurgulandı.

REESKONT KREDİLERİ YÜKSELDİ

Son olarak 2023 Mayıs ayında 300 milyon TL olan reeskont kredileri günlük limitinin 4 milyar TL’ye çıkarıldığını ifade eden Şimşek, Eximbank’ın sermayesinin de 21,9 milyar TL artırılarak 35,7 milyar TL’ye yükseltildiğini söyledi.

"BÜYÜME HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN İHRACATA DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

İhracatçıların her zaman yanında olduklarını kaydeden Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

2023 yılı Mayıs ayında 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar liraya çıkarttık. Eximbank’ın sermayesini 21,9 milyar lira artırarak 35,7 miyar liraya yükselttik. Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış şartını kaldırdık. Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80’e çıkarttık. Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek.

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