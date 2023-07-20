Mehmet Şimşek: İhracata maksimum destek sağlayacağız Bakan Şimşek, TCMB aracılığı ile ihracatçılara sağlanacak desteği paylaştı. Yeni gelişmelere göre, Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ihracat desteğini artıracak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırarak 1,5 milyar TL'ye çıkardı.

Merkez Bankası, bu adımı ile ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıyor ve ihracat desteğini artırmayı hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın ihracatçıya yaptığı desteği Twitter adresinden paylaşarak şöyle dedi:

Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız.

Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.

Reeskont kredileri ile ilgili önemli karar

TCMB yetkililerine göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı.

Reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseldi

Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

İhracatçıların krediye erişimini desteklemek amaçlandı

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

TCMB'nin bir sadeleşme adımı daha: Yüzde 30 ilave döviz satış şartı kaldırıldı

Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.