Mehmet Şimşek: İhracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün ihracatçılar için açıkladığı ihracat desteğini değerlendirerek kredi sıkılaştırma mesajı verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limiti 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltti.

Konu ile ilgili ihracatçılar duydukları memnuniyeti dile getiren bir açıklama yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir mesaj yayınlayarak şu değerlendirmede bulundu:

Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor.

"Küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız"