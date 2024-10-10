Mehmet Şimşek: İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TÜİK'in açıkladığı işsizlik ve sanayi üretimi verisini grafikli bir paylaşımla değerlendirdi.

Bakan Şimşek, işsizlik oranını düştüğünü, istihdamın artışını, dezenflasyon sürecinin ekonomiye katkılarını hatırlattı.

Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:

İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor.



İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. İlk 8 ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı.

DEZENFLASYON SÜRECİNİN KATKILARI

Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor. Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldı.



Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz.