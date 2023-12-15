Mehmet Şimşek, İspanya'daki yatırım turunu değerlendirdi: Çok verimli geçti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırım turu nedeni ile bulunduğu İspanya'da 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileri ile görüştü.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı görüşmeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile İspanya'ya gitmişti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası yatırımcı toplantılarının İspanya'da devam ettiğini aktardı.

2 trilyon dolar büyüklüğündeki sektör yöneticileriyle görüştü

Şimşek, İspanya'daki yatırım turuna ilişkin olarak ülke merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

"Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar Türkiye ile ilgili"

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde yaptıkları görüşmelere ilişkin Şimşek, şunları kaydetti:

Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi.

OVP'nin uluslararası yatırımların artmasına katkısı

Orta Vadeli Programımız (OVP), ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak.

Yatırımcı toplantıları kapsamında gidilen ülkeler

Mehmet Şimşek, daha önce de yatırımcıları toplantıları kapsamında ve OVP'yi anlatmak için Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Fransa, İngiltere ve ABD’ye gitmişti.

