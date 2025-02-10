Mehmet Şimşek: İşsizlik 2012 yılından sonraki en düşük seviyesinde

Haber Merkezi

Aralık 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Aralık 2024'te, bir önceki aya kıyasla 39 bin azalarak 3 milyon 26 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi üretim endeksi Aralık 2024'te, aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda yüzde 7 artış gösterdi.

"EKONOMİMİZ İSTİHDAM OLUŞTURMAYA DEVAM ETTİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık 2024 işisizlik verisi ile sanayi üretimi iye ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti.

SANAYİ ÜRETİMİNDE KUVVETLİ ARTIŞ

Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4’lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı.

"İSTİHDAM ARTTI"

2024’te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜ"

Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü.