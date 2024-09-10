Mehmet Şimşek, işsizlik rakamlarını değerlendirdi Mehmet Şimşek açıklamasında, "İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Türkiye'de işsizlik oranları geriledi...

Bunu ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ortaya koydu.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini sabah saatlerinde açıkladı.

Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuzda, bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya üzerinden işsizlik oranlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek açıklamasında, Orta Vadeli Program'a değindi ve hedeflerle orantılı seyrettiğini söyledi.

"BÜYÜME ILIMLI"

İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu. Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor.



İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı. İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak.

"BEŞERİ SERMAYEYİ GÜÇLENDİRMEYİ REFORMLARLA DESTEKLEYECEĞİZ"

İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz.