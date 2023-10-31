Mehmet Şimşek: Kur Korumalı Mevduat azaldı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM'nin azaldığını belirterek, 125 milyar dolarlık hesap rezervini 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolara düştüğünü söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ardından TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmeler ve KKM ile ilgili açıklamalar yaptı.

"KKM hesapları düşüyor"

Daha önce KKM'den çıkmak istediklerini belirten Şimşek, KKM hesaplarında düşüş olduğunu vurgulayarak, "Kur Korumalı Mevduat Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"Dezenflasyon programını uygulamalıyız"

Enflasyonla ilgili açıklamalar da yapan Şimşek "Enflasyonu tek haneye düşürmek için uyguladığımız 'Orta Vadeli Program' sonuç alacak. Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gri listeden çıkması için engel kalmadı"

Bakan Şimşek 'gri liste hakkında' ise "Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM’nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı." açıklamasını yaptı.