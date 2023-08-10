Mehmet Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 115,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB rezervlerindeki artışı açıklayarak rezerv biriktirmeye devam edileceğini aktardı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 817 milyon dolar artarak 115 milyar 591 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 8'inci haftaya taşındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı paylaşarak, "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Şimşek, bugün açıklanan haftalık istatistiklere masajında yer vererek, rezevlerindeki artışın nedenine de değindi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi.

"Son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar ABD Dolarına varan artış"

Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20,1 milyar ABD doları yükselişle 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

"Kur Korumalı Mevduat dönüşleri rekor seviyede"

Rezerv artışlarının, Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı.