Mehmet Şimşek: Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu

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Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ait sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.

"REEL SEKTÖRÜN SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİSİ İYİLEŞTİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yayımlanan verilere istinaden sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:

Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi.

"HANEHALKI BEKLENTİSİ SINIRLI YÜKSELDİ"

Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı.

"BEKLENTİLER HIZLA İYİLEŞECEK"

Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz.