Mehmet Şimşek: Son iki yılda deprem için 2,6 trilyon lira harcadık

DHA

Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, yapılan çalışmaların maliyeti de zaman zaman kamuoyuna açıklanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"DEPREMZEDELER MÜCBİR SEBEPTEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz" dedi.

"DEPREM İÇİN 2 YILDA 2,6 TRİLYON HARCADIK"

Şimşek ayrıca, "Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.