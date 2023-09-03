Mehmet Şimşek: Tam bağımsız Türkiye’nin yolu üretimden geçiyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TEKNOFEST’in kapanış töreninde konuştu. Bakan Şimşek, konuşmasında TEKNOFEST'in üretimin ve ihracatın önemli motorlarından biri haline geldiğini ve Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu belirtti.

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İHA

Ankara Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bugün beşinci ve son gün etkinlikleri düzenlendi.

Yoğun yağmura rağmen ziyaretçilerin yalnız bırakmadığı etkinlikte kapanış töreni gerçekleştirildi.

Kapanış törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

"KIZILELMA’nın kilogram değeri 100 bin dolar"

TEKNOFEST’in kapanış töreninde konuşan Şimşek, Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye yapabilir, başarabilir. Dünyanın refahı için çalışabilir, başarabilir. Aslında bugün TEKNOFEST’te gördüğümüz bu. Türkiye’de TEKNOFEST’ler sayesinde bir özgüven patlaması var. Yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın bilime ve teknolojiye olan aşkını yansıtıyor artık. TEKNOFEST deyince inovasyon, yüksek teknoloji, savunma sanayi ve müreffeh Türkiye akla geliyor. Arkanızdaki KIZILELMA’nın kilogram değeri yüz bin dolar. Bizim ihracatın ortalama kilogram değeri iki dolar bile değil. İşte muhteşem başarı ortada.

"Tam bağımsız Türkiye’nin yolu üretimden geçiyor"

Türkiye’nin üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydeden Şimşek, bunun bir ekosistem meselesi olduğunu belirterek şöyle konuştu.