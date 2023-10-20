Mehmet Şimşek: Türkiye'ye kaynak transferi devam ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye sağlanan desteğin önemine işaret ederek, destek miktarlarını açıkladı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışında yatırım toplantılarına devam ederken, uluslararası finans kuruluşlarından Türkiye'ye kaynak transferi hakkında bilgi verdi.

Bakan Şimşek, Türkiye'ye finansman desteklerine dair, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'deki projelere kaynak sağlamasının bu kuruluşların Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program hedeflerine güvenini gösterdiğini dile getirdi.

AAYB'den ek 150 milyon euro kredi

Uluslararası kuruluşlardan dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Şimşek, Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) Türkiye'ye sağlanan finansman imkanlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

AAYB, orta vadede Türkiye'ye sağladığı 3,3 milyar euro krediye 150 milyon euro ilave etti. Bu kapsamda AAYB'den orta vadede yaklaşık 3,3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır. Eylülde imzalanan kredi anlaşmasıyla İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan 'İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)' kapsamında 150 milyon avro tutarında kredi sağlanmıştır. Bahse konu kredi, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından kamu binalarının, özellikle okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için kullanılacaktır.

"Dünya Bankası'nyla 77,8 milyon euro finansman anlaşması imzalandı"

Şimşek, sağlanan finansman imkanlarının detaylarına ilişkin de bilgi verdi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce uygulanacak "Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Arazi Yönetimi Altyapısı Projesi" kapsamında Dünya Bankası'ndan 77,8 milyon euro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmayı önceki gün imzaladıklarını belirten Şimşek, şu bilgiyi verdi:

Dünya Bankası yeşil ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında önceki gün 77,8 milyon euro finansman kaynağı sağladı. Krediyle esas itibarıyla 3 boyutlu şehir modellerinin oluşturulması, kadastro verilerinin güncellenmesi ve taşınmaz değerleme çalışmalarının desteklenmesi planlanıyor.

Dünya Bankası'ndan ek 4,95 milyon dolar tutarında hibe

Dünya Bankası'ndan ilave olarak da İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından uygulanacak "Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi" için 4,95 milyon dolar tutarında hibe sağladıklarını da dile getiren Şimşek, bu hibeyle karbon fiyatlandırma mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulanmasında ülkenin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Bu kapsamda AAYB'den orta vadede yaklaşık 3,3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır. Eylülde imzalanan kredi anlaşmasıyla İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan 'İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)' kapsamında 150 milyon euro tutarında kredi sağlanmıştır. Bahse konu kredi, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından kamu binalarının, özellikle okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için kullanılacaktır.

Türkiye, 4 milyar dolar finansman aldı

Bakan Şimşek, geçen ay AAYB'nin Mısır'da düzenlenen yıllık toplantısına da katılmıştı. Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Bankanın kuruluşundan bu yana üyelerine 43,6 milyar dolar finansman sağladığını, Türkiye'nin de 4 milyar dolar finansman alarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke olduğunu belirtmişti.

Ayrıca Dünya Bankası, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından destek mahiyetinde Türkiye Fonu'nun tutarını 18 milyar dolar ilaveyle 35 milyar dolara yükseltmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)