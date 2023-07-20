Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

FATF tarafından açıklanan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız.

Türkiye neden gri listede?

Türkiye, 21 Kasım 2021'de kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün ile birlikte küresel kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi FATF tarafından gri listeye alınmıştı.