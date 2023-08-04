Mehmet Şimşek uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katılacağı Türkiye Ekonomik Forumu'nda küresel şirketlerin temsilcileriyle birebir görüşmeler yapacak.

AA & Ensonhaber Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak. Bakan Şimşek, forumda uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak. Önemli görüşmeler yapacak Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek. Öte yandan söz konusu organizasyon kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak. Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.