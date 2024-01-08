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Ekonomi



Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ABD'de Yatırımcı Günü'ne katılacak

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ABD'de Yatırımcı Günü'ne katılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, Merkez Bankası'nın düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmak üzere 11 Ocak'ta New York'a gidecek ve burada 50 trilyon doları bulan fonlara Türkiye ekonomisye ilgili sunum gerçekleştirecek.