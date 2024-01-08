Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ABD'de Yatırımcı Günü'ne katılacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi, uluslararası temaslara devam ediyor.
Daha önce açıklanan takvime göre ekonomi yönetiminin temsilcilerinin yine durağı ABD olacak.
Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 11 Ocak 2024'te New York'ta düzenlenecek "Yatırımcı Günü"ne katılınacak.
Talep ABD'li yatırımcılardan geldi
Toplantı ABD'li yatırımcılardan gelen talep üzerine planlandı. ABD merkezli yoğun yabancı yatırımcı talebine yanıt olarak TCMB tarihte ilk kez "Yatırımcı Günü" düzenleyecek.
Etkinlik, JP Morgan'ın New York merkezinde gerçekleştirilecek. Yatırımcı Günü katılımcıları arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley gösteriliyor.
50 trilyon doları bulan yatırım fonu temsilcileri ile görüşülecek
Toplantıya büyüklükleri 50 trilyon doları bulan dünyanın önde gelen yatırım fonlarından yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılması bekleniyor.
Toplantıda enflasyon hedefi, bankacılık gelişmeleri, para ve maliye politikalarının hedeflerinin konuşulması planlanıyor.
Yatırımcılarla buluşulan ülkeler
Mehmet Şimşek'in göreve geltdikten daha önce yatırımcılarla buluşmak için ziyaret ettiği ülkeler ise şöyle:
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, İngiltere, Fransa, İspanya ve ABD.
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