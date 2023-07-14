Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan G20'ye katılacak Hazine ve Maliye Bakan Şimşek'in, TCMB Başkanı Erkan ile birlikte G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gideceği duyuruldu.

AA

Türkiye ekonomisinin yeni yönetimi, yatırımı önceleyen dış temaslara öncelik veriyor.

Bu aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gideceği duyuruldu.

Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Bakan Şimşek katılırken, toplantılarda kendisine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

İlk ziyaret Suudi Arabistan'a yapılmıştı

Şimşek ve Erkan'ın Suudi Arabistan'a ziyareti de daha önce gündeme gelmişti. Bu ziyarette yatırımcı gruplarla toplantılar yapılmıştı.

G20 toplantılarının ardından Körfez ülkelerine ziyaret var

Bakan Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.