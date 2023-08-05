Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla görüşmelerinin perde arkası

Türkiye'nin yeni ekonomi ekibi, uluslararası yatırım çevreleriyle temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın İstanbul'da düzenlediği toplantıya katıldı.
Türkiye ekonomisini anlattılar
Yaklaşık 50 katılımcının hazır bulunduğu toplantıda Şimşek'in yanı sıra, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı.
Bakan Şimşek, sunum sonrası yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Uluslararası yatırımcılarla kritik görüşmeler
BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.
Toplantıya aşina iki kaynağa işaret eden Reuters, görüşmeler sırasında yatırımcılara enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarının artırılmaya devam edileceğinin sinyalinin verildiğini yazdı.
8 saatlik toplantı: Şimşek kendinden emindi
Şimşek ve Erkan'ın katıldığı 8 saatlik toplantıda para, maliye politikası ve ekonomik görünümün ele alındığı belirtildi.
Haberde, "40'tan fazla yatırımcı ile yüz yüze görüşme, daha şeffaf bir piyasaya işaret ediyor." denildi.
Söz konusu kaynaklar, "Şimşek, önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayarak kendinden emin bir tavır sergiledi." şeklinde konuştu.
Yatırımcılara mesaj: Erdoğan destekliyor
Bakan Şimşek'in, yatırımcılara "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parasal sıkılaştırmayı tam olarak desteklediği ve kademeli faiz artırımlarının devam edeceği" mesajı verdiğinin altı çizildi.
Bu kapsamda, Erkan yönetimindeki Merkez Bankası'nın, faiz oranını haziran ayından bu yana 900 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkardığı hatırlatıldı.
Yabancı yatırımcılar Türk varlıklarına geri dönüyor
Öte yandan bazı yabancı yatırımcıların, Erdoğan'ın mayıs ayında yeniden seçilmesinden bu yana Türk varlıklarına geri döndüğüne dikkat çekildi.
Hafize Gaye Erkan'ın geçen hafta üç aylık enflasyon raporuna ilişkin mesajından sonra, yatırımcıların düzenli toplantıları memnuniyetle karşıladıkları da kaydedildi.