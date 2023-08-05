Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla görüşmelerinin perde arkası Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uluslararası yatırımcılarla İstanbul'da bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın da katıldığı 8 saatlik toplantıda Şimşek'in para politikası konusunda mesajlar verdiği ve kendinden emin olduğu vurgulandı.

ensonhaber.com Türkiye'nin yeni ekonomi ekibi, uluslararası yatırım çevreleriyle temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın İstanbul'da düzenlediği toplantıya katıldı. Türkiye ekonomisini anlattılar Yaklaşık 50 katılımcının hazır bulunduğu toplantıda Şimşek'in yanı sıra, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı. Bakan Şimşek, sunum sonrası yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Uluslararası yatırımcılarla kritik görüşmeler BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Toplantıya aşina iki kaynağa işaret eden Reuters, görüşmeler sırasında yatırımcılara enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarının artırılmaya devam edileceğinin sinyalinin verildiğini yazdı. 8 saatlik toplantı: Şimşek kendinden emindi Şimşek ve Erkan'ın katıldığı 8 saatlik toplantıda para, maliye politikası ve ekonomik görünümün ele alındığı belirtildi. Haberde, "40'tan fazla yatırımcı ile yüz yüze görüşme, daha şeffaf bir piyasaya işaret ediyor." denildi. Söz konusu kaynaklar, "Şimşek, önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayarak kendinden emin bir tavır sergiledi." şeklinde konuştu. Yatırımcılara mesaj: Erdoğan destekliyor Bakan Şimşek'in, yatırımcılara "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parasal sıkılaştırmayı tam olarak desteklediği ve kademeli faiz artırımlarının devam edeceği" mesajı verdiğinin altı çizildi. Bu kapsamda, Erkan yönetimindeki Merkez Bankası'nın, faiz oranını haziran ayından bu yana 900 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkardığı hatırlatıldı. Yabancı yatırımcılar Türk varlıklarına geri dönüyor Öte yandan bazı yabancı yatırımcıların, Erdoğan'ın mayıs ayında yeniden seçilmesinden bu yana Türk varlıklarına geri döndüğüne dikkat çekildi. Hafize Gaye Erkan'ın geçen hafta üç aylık enflasyon raporuna ilişkin mesajından sonra, yatırımcıların düzenli toplantıları memnuniyetle karşıladıkları da kaydedildi. Gözden Kaçmasın Mehmet Şimşek: 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak Haberin Detayları İngiliz basını: Yatırımcılar, Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek konusunda iyimser Haberin Detayları