Mehmet Şimşek: Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayında yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar gerilediğini belirterek, yaşanan olumlu gelişmeye dikkati çekti.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret endeksleri ile ilgili bir değerlendirme paylaşarak, "Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor." dedi.

Şimşek'in yüksek cari açığın gerilediği ve bu gelişmenin dezenflasyon sürecine katkı yapacağı belirten açıklaması şöyle:

Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik.



Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor.

"DEZENFLASYON SÜRECİNE ÖNEMLİ KATKI"

Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor.



Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)