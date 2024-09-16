Mehmet Şimşek'e market ve pazarlardaki fiyatlar soruldu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, market ve pazara gittiğini belirterek vatandaşların isyanında haklı olduğunu vurguladı. Şimşek "Bir geçim sıkıntımız var. Enflasyon en kötü ve adaletsiz vergidir" dedi.

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Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayarak ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu..

Enflasyondaki artışla birlikte Türkiye'de son senelerde gıda, ulaşım, konut gibi temel ihtiyaçlarda artışlar yaşanıyor..

Hayat pahalılığıyla birlikte geçim sıkıntısı yaşayanlar, en çok da yiyecek fiyatlarından yakınıyor..

Konuya ilişkin Hande Fırat Bakan Şimşek'e "Markete pazara gidiyor musunuz?" sorusu yöneltti.

"VATANDAŞIMIZ ŞİKAYETLERİNDE HAKLI"

Bakan Şimşek de gittiğini ve vatandaşın şikayetlerinde haklı olduğunu belirtti.

"Bir geçim sıkıntımız var" diyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

En zorlu süreci geride bıraktık. Finansal riskleri yöneterek, önemli bir eşiği aştık. Sıkıntıların farkındayız, vatandaşlarımız şikayette haklı. Markete pazara gidiyorum, geçen hafta eşim Esra hanım dedi ki, markete uğrayalım. Vatandaşlarımız geldi, şikayetleri doğru. Haklılar, bir geçim sıkıntımız var.

"ENFLASYON EN KÖTÜ VE ADALETSİZ VERGİDİR"

Enflasyon en kötü ve adaletsiz vergidir. Gelir dağılımını bozuyor. Ne yapıp edip, kalıcı refah ve alım gücü için enflasyonu kontrol altına alıp aşağıya indirmemiz lazım.

"KESTİRME ÇÖZÜM YOK"

Enflasyonun 40 civarına inmesi fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor.



Enflasyon hızındaki düşüş geçen sene ortalama bir sepetin artışı yüzde 65 idi, bu sene ise yüzde 40 arttı. Fiyatlar artıyor ama daha yavaş artıyor.



Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Vatandaşın dar gelirlinin çok etkilendiğinin farkındayız ama kestirme çözümler yok.

"SABRA VE ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"

Örneğin konut arzını artıracağız. Deprem bölgesinde bu sene 201 bin konut teslim edilecek. Gelecek sene 250 bin ilave konut sunulacak. İstanbul'da da konut arzını artıracak programlar var. Hizmetteki düşüş daha da belirgin şekilde hissedilecek.



Mal enflasyonunda çok büyük bir eşiği aşmak üzereyiz. Hizmet enflasyonu da düşecek. Zamana ihtiyacımız var, sabır gerekiyor. Biz bir şok terapi uygulamadık. O seçeneğin doğru olmadığını gördük.



Bizim buradaki maksadımız, biz hayat pahalılığını kabul ediyoruz ve ilk yıl makro istikrarı öncelediğimizi söylüyorum. Rezerv bir sorun olmaktan çıkmıştır. Büyük riskleri azalttık. Sabra ve zaman ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın da desteği tam.