Mehmet Şimşek'in CHP Heyeti ile görüşme tarihi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP kurmayları Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk iş günü olan 24 Haziran Pazartesi günü görüşecek.
Bakan Şimşek ile görüşecek CHP ekonomi heyetinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve CHP Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'in yer alması bekleniyor.
Görüşme yapılması bekleniyordu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 11 Haziran’da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından bir açıklama yaparak, CHP’nin arzu etmesi halinde Bakan Şimşek’le görüşebileceğini dile getirmişti.
Özgür Özel de 12 Haziran'da Amasya’da yaptığı konuşmada,"Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek." açıklamasını yapmıştı.
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