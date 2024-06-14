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Ekonomi



Mehmet Şimşek'in CHP Heyeti ile görüşme tarihi belli oldu

Mehmet Şimşek'in CHP Heyeti ile görüşme tarihi belli oldu CHP temsilcilerinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye ekonomisi üzerine görüşeceği açıklanmış, görüşmenin tarihi için de Kurban Bayramı sonrası işaret edilmişti. Bu görüşmenin tarihi 24 Haziran olarak açıklandı.