Mehmet Şimşek'in çarpıtılan döviz ve enflasyon açıklaması yalanlandı

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), sosyal medya hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in beyanı olarak gösterilen kur politikası haberlerini yalanladı.

DDM'nin açıklamasına göre Mehmet Şimşek'in sözleri olarak bazı medya organlarında yayınlanan “Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok.” iddiası, gerçeği yansımıyor.

Mehmet Şimşek, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) toplantısında "döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini" ifade ettiği belirtiliyor.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Kurumun, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." notu ile birlikte yayınladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bakan Şimşek, tek haneli enflasyona kadar döviz kurunun desteklenmeyeceğini söyledi.' iddiası doğru değildir.

"KONUŞMANIN GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN TOPLANTI, BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katılmış; basına kapalı toplantıda, ihracatçıların gündeme getirdiği konulara kapsamlı yanıtlar vermiştir.

"MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI MANİPÜLE EDİLDİ"

Bu toplantıda döviz kuruna ilişkin Bakan Şimşek’e atfedilen ve haberde yer verilen değerlendirmeler doğru değildir. Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek’in açıklamalarının bağlamından koparıldığı ve manipüle edilerek servis edildiği belirlenmiştir.

SORUNUN GERÇEK CEVABI:

Bakan Şimşek, ihracatçıların kura ilişkin sorularına verdiği yanıtta; döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini ifade etmiştir.

BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yanlış bilgilere dayalı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna duyuruda bulundu. Bakanlığın açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in böyle bir ifade kullanmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

Ekonomim Gazetesi’nde manşet üstü verilen Bakan Şimşek: 'Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok' başlığı Sayın Bakanımıza ait ifadeler değildir.

Bakan Şimşek’in, 7 Mart 2025 tarihinde TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katıldığı belirtilerek, toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını, enflasyon beklentileri çıpalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini, uygulanan para politikasının özünün Türk Lirası’nın değerlenmesine odaklanmadığını, ancak TL’ye olan güvenin artmasıyla doğal bir reel değerlenme yaşandığını vurguladığı belirtildi.

"KAMUOYU YANILTILDI"

Açıklamada, “Bu çerçevede basına kapalı bir toplantının içeriği bağlamından koparılarak çarpıtılmış, gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilmiştir. Haber doğrulanmadan yayımlanarak kamuoyu yanıltılmıştır.” denildi.