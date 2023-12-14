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Mehmet Şimşek'in şimdiki durağı İspanya! Temaslarda bulunacak

Mehmet Şimşek'in şimdiki durağı İspanya! Temaslarda bulunacak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcı toplantılarında yeni durağı İspanya olacak. Bakan Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.