Mehmet Şimşek'ten istihdam ve asgari ücret değerlendirmesi

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla Türkiye'deki asgari ücretin dolar karşılığının yükseldiğini, istihdam artışını, asgari ücretin enflasyonla yıllık büyümenin üzerinde kaldığını ve iş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payını aktardı.

"Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Uyguladığımız programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır." şeklinde değerlendirme yapan Mehmet Şimşek, asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ASGARİ ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI YÜKSELDİ"

2002’de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır. 2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir. Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5,6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3,2 katına yükseldi.

"ASGARİ ÜCRET GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE GÖRE YÜKSEK"

Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir.

"2005-2024 DÖNEMİNDE İSTİHDAMI 13,7 MİLYON KİŞİ ARTIRDIK"

"Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk." değerlendirmesinde bulunan Bakan Mehmet Şimşek'in mesajı söyle:

2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık, yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız 2023 yılı Haziran ayından bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ÜZERİNDE"

Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı.

YILLIK BÜYÜME

2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5,6 gerçekleşti.

"İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ EN YÜKSEK DEĞERE ULAŞTI"