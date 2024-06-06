Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin artışına dikkat çekerek Türkiye'nin bu anlamda dış şoklara karşı direncinin arttığını söyledi.

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Türkiye yeni ekonomi modeliyle enflasyonda tek hane parolasıyla yoluna devam ediyor.

Ekonominin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kurmaylarıyla çalışmalarına devam ederken sık sık süreç hakkında halkı bilgilendiriyor.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinin, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktığı açıklandı.

Şimşek bu anlamda yeni bir paylaşım yaparak Merkez Bankası rezervlerini değerlendirdi.

"Dış şoklara karşı dayanıklılığımız artıyor"

Rezervlerin arttığını belirten Şimşek, Türkiye'nin bu anlamda dış şoklara karşı direncinin güçlendiğini söyledi.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor.

Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor.

Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü.

"Net rezervler 67 milyar dolar arttı"

Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı.

Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir.

Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri arttı

Buna göre, 31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

TCMB altın rezervleri yükseldi

Bu dönemde altın rezervleri de 264 milyon dolar yükselişle 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri 143,6 milyar dolar

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.