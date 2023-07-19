Mehmet Şimşek'ten Türkiye ile BAE arasındaki 50 milyar dolarlık anlaşmaya ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri ile varılan anlaşmayla ilgili "İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor” dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunu tamamladı.

İlk olarak Suudi Arabistan'a giden Erdoğan, ardından da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabet ederek Katar'ın başkenti Doha'ya geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin liderinin son durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Burada BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı.

50 milyar dolarlık iş birliği

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandı.

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarının 50.7 milyar dolar olduğu belirtildi.

Mehmet Şimşek'ten BAE paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"Anlaşmalar BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor"

"Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk." diyen Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor.



BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız.