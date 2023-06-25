Memur maaşlarının zammının enflasyon farkı 5 Temmuz'da belli oluyor Haziran enflasyonu 5 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklanan rakamla memur maaşlarının enflasyon farkları da netleşmiş olacak.

ensonhaber.com

Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış göstermişti. Yıllık enflasyon yüzde 39,59 olarak açıklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.

Bu rakam, yılın ilk 6 ayının son enflasyon verisi olacak ve böylelikle 6 aylık enflasyon belirlenmiş olacak.

Memur maaşına etkileyecek enflasyon oranı netleşecek

Memur ve emeklisinin temmuz maaşı, ilk 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanıyor.

Ayrıca bu oran SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yansıyacak.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04 olarak gerçekleşti.

En düşük memur maaşı 22 bin lira

Memur maaşı emekli aylıklarının bu orana refah payı eklenmesiyle oluşturulması ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olması bekleniyor.