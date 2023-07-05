Memur maaşlarının zammının enflasyon farkı belli oldu: Yüzde 19,77 Gözler memur maaşlarına ve ekmeklilerin alacağı aylıkların zamlarına çevrildi. Bugün açıklanan haziran ayı enflasyonu ile birlikte maaşlara yansıyacak 6 aylık fark da netleşti. Emekliler için maaşlara enflasyon farkı yüzde 19,77, memurlar için ise yüzde 17,77 oldu.

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Asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük artıştan sonra 4 milyon memur ve 16 milyon emekli olmak üzere 20 milyon kişi bu haberi bekliyor.

Bugün, memur ve emekli maaşlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Genel Kurul'da, en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılmasını öngören zamlarla ilgili yasal düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

En düşük memur maaşına yüzde 85,6 zam

En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltildiğinde, 10 bin 152 liralık bir zam yapılmış ve zam oranı yüzde 85,6 olmuş olacak.

“Meclis tatile girmeden önce..”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamada bulunarak şu bilgileri verdi:

Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli.

Emekli ve memurların zam artışı neye göre yapılıyor?

Emekli ve memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere zam yapılıyor.

Memurların maaşları 6 aylık enflasyon farkı ile belirleniyor.

Memurlar da bu fark ve toplu sözleşmedeki pay oranında zam alıyor.

Memurlara sözleşme zammını aşan enflasyon farkı verilecek

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek.

Bugün açıklanan 6 aylık enflasyon farkından sözleşmeden gelen 8 puan çıkartılıp, 6 puanlık zam eklendiğinde memurların da sadece enflasyondan gelen farkı 17,77 seviyesinde gelecek.

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammının enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran enflasyonunu açıkladı. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon da belirlenmiş oldu.

6 aylık verilere göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 19,77 oldu.

Enflasyon fakına artı refah payı gelecek

Ancak son dönemde yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi gerekçesiyle bu kuralların dışında da refah payı ekleniyor.

Şu andaki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar?

Son olarak 2023 Ocak ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya yükselmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.