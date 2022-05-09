Memur-Sen: 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 10 Mayıs'ta (yarın) gerçekleştirilecek 3600 ek gösterge toplantısının Bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge toplantısı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecekti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bir açıklama yaparak, 3600 ek gösterge toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Bakan Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantı da 16 Mart'ta yapılışmıştı. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs’ta yapılması planlanıyordu.

Toplantının yeni tarihi bekleniyor

3600 ek gösterge toplantısının üçüncüsü yarın gerçekleştirilecekti. Toplantının gündemi ek gösterge verileceği açıklanan polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin dışındaki göstergesizleri de kapsamasıydı. Bakanlığın yoğun gündem gerekçesiyle ertelediği toplantı için şimdi yeni bir tarih açıklanacak.