Petrol
108.24
-3.69%
Euro
15.91
0.86%
Dolar
15.10
1.03%
Altın
903.71
-0.17%
Borsa
2466
0.29%
Bitcoin
498.905
-5.05%
BTXN Coin
15.19
-1.42%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Memur-Sen: 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi

    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 10 Mayıs'ta (yarın) gerçekleştirilecek 3600 ek gösterge toplantısının Bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
    • 09.05.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Memur-Sen: 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi

    Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge toplantısı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecekti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bir açıklama yaparak, 3600 ek gösterge toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

    Bakan Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantı da 16 Mart'ta yapılışmıştı. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs’ta yapılması planlanıyordu.

    Toplantının yeni tarihi bekleniyor

    3600 ek gösterge toplantısının üçüncüsü yarın gerçekleştirilecekti. Toplantının gündemi ek gösterge verileceği açıklanan polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin dışındaki göstergesizleri de kapsamasıydı. Bakanlığın yoğun gündem gerekçesiyle ertelediği toplantı için şimdi yeni bir tarih açıklanacak.

    Memur-Sen: 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi #1


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!
    BtcPrime

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!

    Bursa'da tekme tokat sigara kavgasında göçmen provokasyonu
    3. Sayfa

    Bursa'da tekme tokat sigara kavgasında göçmen provokasyonu

    Nureddin Nebati, EBRD'nin Fas'taki toplantısına katılacak
    Ekonomi

    Nureddin Nebati, EBRD'nin Fas'taki toplantısına katılacak

    Görüş Bildir