Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Süreç bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek

Memurlar ve hükümet zam konusunda anlaşamazken son kararı Hakem Kurulu verdi.

8'inci dönem toplu sözleşme sürecinin yankıları sürüyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, süreci değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

"GAYRETLERİMİZ MAALESEF KARŞILIK BULMADI"

Burada konuşan Yalçın, "Çabalarımız, 10 hizmet kolunda bağıtlanan 288 maddeyle karşılık bulurken, genele ilişkin bölümde 68 madde olarak toplamda 356 madde şeklinde sonuca gitmiş oldu.

Ancak oransal zam, taban aylık artış, refah payı, ilave 1 derece, ailenin güçlendirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi kamuda ücret dengesi ve gelirde adaletin sağlanması konusundaki gayretlerimiz maalesef karşılık bulmadı ve uzlaşma sağlayamadık" ifadelerini kullandı.

"HAKEM KURULU TOPU EKONOMİ YÖNETİMİNE ATTI"

Hakem Kurulu'na 'talimatla değil adaletle karar verin' çağrısı yaptıklarını hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

Ne yazık ki Hakem Kurulu, adil bir karar vermek yerine yetkinin kendilerinde olmadığını bu anlamda göstererek, topu ekonomi yönetimine attı. Biz de dün Maliye Bakanlığı önünde yaptığımız eylemle, sürecin sorumluluğunun ekonomi yönetiminde olduğunu ifade ettik ve çağrımızı Maliye Bakanlığı'na yaparak;



'Mademki yetki sizde, o zaman yetkinin sahibi olarak ya adil bir karar verin, ya da sorumluluğu Hakem Kurulu'na yükleme kolaycılığını bırakıp 85 milyonun karşısına çıkarak Hakem'in Kararının sorumluluğunu üstlenin' dedik. Hakem Kurulu dünkü kararıyla, kamu görevlilerinin Hakem Kurulu değil, kamu işverenin Hakem Kurulu olduğunu bir kez daha göstermiştir.

"HAKSIZ, HAKKANİYETSİZ, ADALETSİZ"

Memur-Sen olarak üyelerini Hakem Kurulu'ndan çektiklerini aktaran Yalçın, "Böylelikle hem kazanımlarımızı koruduk hem de Hakem'in işveren noterine dönüşmüş yapısına ortak olmadık.

Hakem'in kararı tam anlamıyla haksız, hakkaniyetsiz, adaletsizdir. Tıpkı kamu işvereninin tutumu gibi" şeklinde konuştu.

"MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK"

Konfederasyon olarak her türlü mücadeleyi verdiklerine dikkati çeken Yalçın, "Geldiğimiz bu noktada hiç kimse bizden bu kararı içimize sindirmemizi, sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmamızı asla beklemesin.

Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek, Kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

"KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMALI"

Bu sürecin Sendika Yasası'yla ilgili yaptıkları itirazlarda haklı olduklarını gösterdiğini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı: