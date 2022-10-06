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    Memur-Sen sözleşmeli kadrodan beklentilerini aktaracak

    Sözleşmeliye kadro çalışmalarındaki görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda bugün saat 13.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Memur-Sen yöneticileri Bakanlık'ta bir araya gelecek.
    • 06.10.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 13:14
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    Memur-Sen sözleşmeli kadrodan beklentilerini aktaracak

    Çalışanların maaş ve hakları ile ilgili son değerlendirmeler yapılıyor. Bunlardan birini de 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesi oluşturuyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "sözleşmeliye kadro" konusunda, son olarak 90 bin işçinin kadroya alınmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı müjdesini "90 bin taşeron işçinin problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız." diyerek vermişti.

    Sözleşmeli kadro konusunda son gelinen aşamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılacağı da daha önce verilen bilgiler arasında yer alıyor.

    Memur-Sen'in talepleri dinlenecek

    Daha önce Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile de görüşen Bakan Vedat Bilgin, bugün kamudaki sözleşmeliye, taşerona kadro çalışması kapsamında Memur-Sen Konfederasyonu'nun taleplerini dinleyecek.

    Saat 13.30'da başlayacağı açıklanan toplantı, Bakanlık binasında gerçekleşecek.

    HAK-İŞ ise tüm sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesini ve bazı kamu kurumlarındaki çalışanların da kadrodan yararlanmasını talep ediyor.

    memur


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