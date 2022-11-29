Memur-Sen, süreli sözleşmelilerde kadroyu gündeme getirdi

Memur-Sen Başkanı Yalçın, bir mesaj paylaşarak, sözleşmeliye kadro müjdesinin "süreli sözleşmelilerin" de yaşaması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamudaki sözleşmeli personele kadro çalışmasına yönelik açıklamalarına yönelik sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

"424 bin sözleşmeli personel kadroya kavuşacak"

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasının Memur-Sen'in toplu sözleşme kazanımlarından biri olduğuna işaret eden Yalçın, 424 bin sözleşmeli personelin kadroya kavuşacağını hatırlattı.

"227 bin sözleşmeli personel doğrudan kadroya geçecek"

Süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personelin doğrudan kadroya geçeceğini ifade eden Yalçın, kadro için önemli adımı atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.

"Belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmalar önemli oranda azalacak"

AA'nın haberine göre, Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmaların önemli oranda azalacağını, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girilebileceğini, aile bütünlüğü bozan kaygıların sona ereceğini, uzun süredir gündemi meşgul eden 4/C'den 4/B'ye geçen personelin mağduriyetinin son bulacağını ve çalışma barışının sağlanacağını aktardı.

"Bu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için çalışacağız"

Yalçın, "Memur-Sen olarak, kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek. Kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon ve Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.