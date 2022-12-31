Memur ve emekli maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta

Memur ve emekli maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta

Memur ve emekliler gözünü ocak zammına çevirdi. Maaşlara gelecek zam oranı 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyon oranının ardından belli olacak.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11.

Refah payı eklenecek mi?

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri heyecanla beklenirken, bir diğer taraftan da maaşlara refah payının eklenip eklenmeyeceği konusu.

Bir çok ekonomist yaptıkları açıklamalar da asgari ücret zammının bir mihenk taşı olduğu ve bu kapsamda enflasyonun üzerinde bir refah payının memur zammına yansıyacağı açıklamaları geldi.





Yılda iki kez belirleniyor

Kamuoyunda şimdi emekli ve memurların maaşlarının ne olacağı merakla bekleniyor. Bu iki kesimin maaşları, toplu sözleşme şartları kapsamında yılda iki kez belirleniyor.

Yüzde 20-21 zam kesinleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin arasında yüzde 1 zam oranı farkı gözüküyor. Şu andaki hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 20, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 21'lik bir zam kesinleşti.

SSK ve Bağkur maaşları şu rakamlara yükselecek

SSK emeklisi (2000 öncesi): 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya çıkacak

SSK emeklisi (2000 sonrası): 2 bin 906 liradan 3 bin 425 liraya çıkacak

Bağ-Kur esnaf emeklisi: 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya çıkacak

Bağ-Kur tarım emeklisi: 3 bin 335 liradan 3 bin 931 liraya çıkacak

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı

Şu anda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Bu oranın da artırılması bekleniyor.

Memur ve memur ekmeklilerinin maaş zammı

Emekli sandığı çalışanlara gelindiğinde ise, memurların ve memur emekli aylıkları ise toplu iş sözleşmesinden gelen zam ve bu zammın enflasyon farkını geçen kısmının toplanmasından elde ediliyor.

En düşük memur maaşı

Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıkmıştı. 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı 11 bin 17 lira olacak ve en düşük memur emeklisi ise 7 bin 354 lira olacak.

Memurlarda kim ne kadar maaş alır

Memurlar ve emekliler için tahmin edilen enflasyona göre gerçekçi olasılıkları hesapladık.

Temmuz maaşı / Yüzde 20 zamlı yeni maaş