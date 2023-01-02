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    Memur ve emekli maaşı zamları için gözler enflasyonda

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık ayı enflasyon verisi yarın saat 10.00’da açıklanacak. 5 aylık enflasyon yüzde 15,04 olarak hesaplandı.
    • 02.01.2023 - 15:18
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    Memur ve emekli maaşı zamları için gözler enflasyonda

    Memur ve emekli maaşlarında artış oranı belli yarın açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak.

    Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları toplu sözleşmeye ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

    Memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyonda

    Haziran-Aralık arasındaki 6 ayda tüketici fiyat endeksindeki artış ve belirlenen toplu sözleşme zam oranı dikkate alınarak belirlenen memur ve memur emekli maaşlarında gözler yarın açıklanacak yılın son enflasyon verisine çevrildi.

    5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 15

    Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 15,04 oldu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor.

    Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor.

    Memurlar bu ay yüzde 8 zam alacak

    Öte yandan memurlar toplu sözleşme gereğince ocak ayında yüzde 8 zam alacak. Bir önceki 6 aylık dönem yüzde 7 zam almışlardı. Kesin rakamlar yarın açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

    İHA'nın aktardığına göre mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor.

    Memur ve emekli maaşı zamları için gözler enflasyonda #1


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