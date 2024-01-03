Memur ve emekli maaşlarına zam oranı bugün belli olacak Memur ve emekliler maaşlarına yeni yılda yapılacak zammı merakla bekliyor. TÜİK'in bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyonuna göre zam oranı belirlenecek.

ensonhaber.com

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.

Milyonlarca vatandaş maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor.

2024 yılında da memur ve emekli maaşları enflasyon oranına göre belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak.

Açıklanacak enflasyon farkının üzerine refah payı getirilmesi de beklentiler arasında yer alıyor.

Enflasyon farkı verilecek

TÜİK'in verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu.

Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları da geçtiğimiz yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı olacak.

En düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor

TÜİK'in açıklanacağı aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaşlara yüzde 50'ye yakın zam yapılması bekleniyor.

Yüzde 50 zamma göre yapılan hesaplamalara göre ise maaşlar şöyle şekillenecek:

En düşük memur maaşı: 33 bin 25 lira

En düşük memur ekmeklisi maaşı: 14 bin 814 lira

En düşük emekli maaşı: 11 bin 250 lira