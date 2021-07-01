Memur ve emekli zamları 5 Temmuz'da belli olacak

Memur ve emekli maaşları, haziran ayının enflasyon verisinin açıklanacağı 5 Temmuz tarihinde netlik kazanacak.

Günümüzde kamuoyunda en fazla konuşulan ve merak edilenlerden birisi de "emekli ve memur maaşı zamlarının ne kadar olacağı" konusu.

Emekli maaşı zammı ile ilgili bilgiler, milyonlarca emeklinin takip ettiği konular arasında bulunuyor. Memurlar ise memur maaşına yapılacak zammı bekleniyor.

YILDA İKİ KEZ ZAM

Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar ocak ve temmuz aylarında gerçekleşiyor. Emekli ve memurlar yılın ikinci zammına hazırlanıyor.

ZAMLAR İÇİN HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMI BEKLENİYOR

Emekli ve memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre göre belirleniyor. Zamlar için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları mayısta yıllık yüzde 16,59 olmuştu. Emekli ve memur maaşı zammı için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

SGK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İÇİN

SSK ve Bağkur emeklileri hem ocakta hem de temmuzda bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

MEMURLARIN MAAŞ HESAPLAMASI

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Açıklanan mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 16,59, aylık yüzde 0,89 arttı

EN KÖTÜ KOŞULDA 3,39 ZAM

Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre haziran enflasyonu "0" bile çıksa SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 6,39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3,39 fark alacak.