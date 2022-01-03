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    Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

    Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

    Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Buna göre en düşük memur maaşı 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 37 liraya çıkacak.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 10:51
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    Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu.

    Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak.

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

    Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı.

    Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

    Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor.

    Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.

    Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

    İYİLEŞTİRME BEKLENİYOR

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.

    Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.


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