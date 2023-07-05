Memurların zam oranı belli oldu: Teklif Meclis'te En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu... Buna göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira, ortalama memur maaşı 25 bin 15 lira oldu.

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AA

Milyonlarca memurun beklediği haber geldi...

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu...

Teklif, toplamda 17 maddeden oluştu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Enflasyon farkı dahil 8 bin 77 lira seyyanen zam

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılacağını belirten Güler, şunları söyledi:

Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira oldu

Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 lira iken, 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 liraya, artış oranı ile beraber 2023 Temmuzunda 22 bin 17 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekli ile beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır.

Ortalama memur maaşı, 25 bin 15 liraya çıktı